Trump'a yapılan saldırıda saldırganın konuşma yapılan kürsüye uzaklığı belirlendi - Son Dakika
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Trump'a yapılan saldırıda saldırganın konuşma yapılan kürsüye uzaklığı belirlendi

Trump\'a yapılan saldırıda saldırganın konuşma yapılan kürsüye uzaklığı belirlendi

ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıda, saldırganın konuşma yapılan kürsüye 133 metre mesafede olduğu tespit edildi. Saldırgan, AR-15 tipi yarı otomatik tüfekle çatıya çıkarak saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan, keskin nişancılar tarafından öldürüldü.

14.07.2024 13:06
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(ANKARA) - ABD Eski Başkanı Donald Trump'ı hedef alan ve kulağından yaralayan saldırganın konuşma yapılan kürsüye 133 metre mesafede olduğu belirlendi.

ABD'nin eski başkanlarından ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik silahlı saldırının ayrıntıları netleşiyor.

Google Earth görüntüsünde anayola yakın, yan yana üç binanın çatısının görüldüğü lokasyonun önündeki alanda seçim mitingi için kürsüye çıkan Trump, kürsünün kuzeyinde kalan bir başka binanın çatısındaki saldırgan tarafından hedef alındı.

Trump'ın miting için konuştuğu kürsü ile silahlı saldırganın çatısına çıktığı bina arasında yaklaşık 133 metre mesafe bulunuyor. Kürsünün hemen sağında ise ABD Gizli Servisi keskin nişancıları yüzleri saldırganın bulunduğu yöne dönük olarak bulunuyordu.

Saldırganın AR-15 tipi yarı otomatik tüfekle, saldırı için çatıya çıktığı belirlendi. Suikast ya da keskin nişancı tüfeği olmayan, piyade tüfeği AR-15 ile 22 kalibre (5.56) mermi ile ateş açan saldırgan, tetiğe basmasının hemen ardından koruma ekibindeki keskin nişancılar tarafından tespit edilerek öldürüldü.

Saldırıda Trump'ın kulağını yaralayarak başını sıyıran kurşun, New York Times fotomuhabiri Doug Mills tarafından fotoğraflandı.

Hayatını kaybeden Trump taraftarı kürsünün solundaki tribündeydi

Uzun namlulu silah kullanan saldırganın ateş etmesiyle birlikte mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Saldırganın lokasyonuna dayanan tespitlere göre saldırganın saldırının kurbanlarından biri Trump'ın konuşmasını gerçekleştirdiği kürsünün solundaki tribünde yer alıyordu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'a yapılan saldırıda saldırganın konuşma yapılan kürsüye uzaklığı belirlendi - Son Dakika

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