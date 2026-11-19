SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Çin ve Rusya'nın nükleer güçler olarak dünya barışı ve istikrarının korunmasında özel ve önemli bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Trump perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Tüm dünyanın ilgisini çeken üçlü zirvenin tarihi öneme sahip olduğunu belirten Trump, üç ülkenin nükleer silahların yayılmasını ortaklaşa engelleyerek insanlığa getirebileceği olası yıkıcı sonuçların önüne geçmesi gerektiğini söyledi.

İstikrarın korunması ve barışın sağlanması için diyaloğun hayati önem taşıdığını ve tüm sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Trump, gezegenin daha iyi korunması ve geleceğin daha güvenli hale getirilmesi için üç liderin birlikte çalışması yönündeki temennisini dile getirdi.