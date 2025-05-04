Trump, Adil Yargılanma Hakkını Tartıştı - Son Dakika
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Trump, Adil Yargılanma Hakkını Tartıştı

Trump, anayasadaki adil yargılanma hakkının kapsamını bilmediğini belirtti ve yargıya eleştirilerde bulundu.

04.05.2025 19:03
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ABD Başkanı Donald Trump, anayasada yer alan adil yargılanma hakkının, yalnızca vatandaşlara mı yoksa vatandaş olmayanlara da mı uygulanması gerektiğini bilmediğini belirtti.

NBC'ye verdiği röportajda konuşan Trump, yargı süreci ve anayasanın sunduğu güvenceler hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump, seçmeninin desteğine güvendiğini ve vaatlerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Anayasanın 5. ek maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının kimleri kapsadığına ilişkin bir soruya Trump, "Bilmiyorum, ben bir avukat değilim." cevabını verdi.

Trump, konuya ilişkin "çok başarılı avukatlarla çalıştığını" belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına uyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en kötü ve en tehlikeli insanlarını sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor." diyerek yargıya tepki gösterdi ve bu konuda "Onları buradan cehenneme göndermek için seçildim. Fakat mahkemeler bunu yapmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Trump, bir soru üzerine Kanada'yı "51. eyalet" yapmak için askeri güce ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Adil Yargılanma Hakkını Tartıştı - Son Dakika

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