Trump, ara seçim sonuçlarını 'oy pusulasında yer almıyordum' diye değerlendirdi - Son Dakika
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Trump, ara seçim sonuçlarını 'oy pusulasında yer almıyordum' diye değerlendirdi

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ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde 'Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık' dedi. Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden Trump, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ABD Başkanı Trump, Demokratların önde götürdüğü yarışa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Ben oy pusulasında yer almıyordum, eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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