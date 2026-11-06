Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Wiles'ı değiştirdi, yerine Miller getirilecek - Son Dakika
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Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Wiles'ı değiştirdi, yerine Miller getirilecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ı getireceğini açıkladı. Wiles siyasi operasyonların başına geçecek; Trump değişikliği 'Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız' sözleriyle savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Stephen Miller'ın getirileceğini belirterek, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız." dedi.

ABD Başkanı Trump, Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin bazı sorularına yanıt verdi.

Trump, Özel Kalemi Wiles'ın yerine neden Miller'ı getirme kararı aldığı yönündeki sorulara yanıt verirken, her iki ismin de çok iyi iş çıkardığını vurguladı.

ABD Başkanı, "Stephen Miller yeni Özel Kalem Müdürü olacak, Susie ise siyasi operasyonların başına geçecek." dedi.

Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu yönündeki soruya Trump, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız. Bence Wiles çok iyi, harika bir iş çıkardı ancak bir değişiklik yapmak istedim." yanıtını verdi.

Miller'ı neden tercih ettiği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Stephen en başından beri benimle birlikte. Siyaseti çok iyi anlıyor ve çok iyi bir yönetici. Harika bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın uzun süredir yakın danışmanları arasında yer alan Miller, Beyaz Saray'da özellikle göçmenlik politikalarının şekillendirilmesinde etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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