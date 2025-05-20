Trump, Büyük Vergi İndirimine Destek Çağrısı Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, vergi indirimi tasarısına destek için bir araya geldiği Kongredeki Cumhuriyetçilerin, "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki tüm Cumhuriyetçilerin "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı etrafında birleşmesi gerektiğini ve bunun olacağına inandığını söyledi.

ABD Başkanı, "Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bir vergi indirimi alacaksınız. Bu, (eski ABD Başkanı) Ronald Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük. Bu indirim, ülkemiz tarihindeki en büyük vergi indirimi olacak." diyerek tüm Cumhuriyetçilerin bu tasarıya evet oyu vermesini istedi.

Daha sonra Cumhuriyetçilerle toplantı yapacağı odaya geçen Trump, bu görüşmede tasarıya şüpheyle bakan bazı Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçiler vergi tasarısını sunmuştu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını kısa sürede geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar Başkan Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.