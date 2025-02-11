Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika
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Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisi Getirdi

ABD Başkanı Trump, ithal çelik ve alüminyuma %25 gümrük vergisi uygulayacak kararnameleri imzaladı.

11.02.2025 03:46
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ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzaladı.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen törende, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız tarife uygulanmasını öngören iki kararnameye imza attı.

İthal çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameleri imzalamasının ardından Trump, "Bu Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Trump, istisnasız olarak yüzde 25 oranında uygulanacağını ifade etti.

Trump, üretimin ABD'de yapılması halinde gümrük vergisi uygulanmayacağını aktardı.

Üretimin ülkede yapılmasının fiyatları da düşüreceğini savunan Trump, "Yabancı şirketler ABD'ye taşınacak, çeliklerini ve alüminyumlarını burada üretecekler. Sonuçta daha ucuz olacak." diye konuştu.

Trump, gelecek 4 hafta içinde otomobiller, ilaçlar ve çipler konusunda da toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 2 gün içinde de mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri uygulayacaklarını belirterek, "Eğer misilleme yaparlarsa yani eğer tarifeleri biraz yükseltirlerse, biz de otomatik olarak yükseltiriz. Bu yüzden misilleme yapmalarının bir faydası olacağını düşünmüyorum." dedi.

Ticaret Bakan Adayı Howard Lutnick de, Trump'ın ilk döneminde tarifeleri açıkladığında, sektörde istihdamın 120 bin kişi arttığını ancak tanınan istisnalar sonrasında 107 bin kişilik istihdamın kaybedildiğine işaret ederek, "Bunlar Amerika'daki çelik işçileriydi ve şimdi 120 bin kişilik istihdamı Amerika'ya geri getireceksiniz." ifadesine yer verdi.

Lutnick, Trump'ın "Amerikan çelik işçilerini ayağa kaldıran" bir başkan olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Çelik ve Alüminyum İthalatına Gümrük Vergisi Getirdi - Son Dakika

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