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Trump, Colorado eyaletinde 'seçime katılamaz' kararına itiraz etti - Son Dakika
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Trump, Colorado eyaletinde 'seçime katılamaz' kararına itiraz etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinde düzenlenecek ön seçimlere katılamayacağına dair alınan kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü. Trump, kararı hatalı olduğunu ve Anayasa maddelerinin yanlış yorumlandığını iddia etti. Ayrıca, Maine eyaletinde de aynı karara itiraz etti. Kongre baskınında rolü olduğu iddiasına da itiraz eden Trump'ın avukatları, kararın önyargılı olduğunu savundu.

04.01.2024 - 14:44,
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- Trump, Colorado eyaletinde "seçime katılamaz" kararına itiraz etti

WASHINGTON - ABD'nin eski başkanı Donald Trump, önümüzdeki yıl Cumhuriyetçi Parti'nin Colorado eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye gerçekleştirilen baskında rol almakla suçlayan Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kendisini gelecek yıl eyalette düzenlenecek ön seçimlerden men etmesine yönelik aldığı karara itiraz etti. Trump, kararı ABD Yüksek Mahkemesine götürdü. Trump'ın avukatları mahkemeye sunduğu dosyada, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararının hatalı olduğunu, ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 19 Aralık'ta Trump'ı 2021'de gerçekleşen Kongre baskınında rol almakla suçlayarak Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde eyaletteki oy pusulasından çıkarılmasına hükmetmişti. Kararda, Trump'ın seçimden men edildiği için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimlerinde aday olarak listede gösterilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmişti. Kararın 4 Ocak'a kadar yürürlüğe girmeyeceği belirtilirken, Trump kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını duyurmuştu.

Maine eyaletinde de aynı karara itiraz etmişti

Eski Başbakan Trump ayrıca dün, önümüzdeki yıl Cumhuriyetçi Parti'nin Maine eyaletinde düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına dair alınan kararı da temyize götürmüştü. Kararın "önyargılı" olduğunu savunan ve Trump'ın Kongre baskınında rolü olduğu yönündeki iddiaya itiraz eden avukatlar, Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows'un Trump'ı oylamadan men etme yetkisine sahip olmadığını öne sürmüştü.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti. Saatler süren şiddet olayları sırasında 5 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Trump, Colorado eyaletinde \'seçime katılamaz\' kararına itiraz etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Trump, Colorado eyaletinde 'seçime katılamaz' kararına itiraz etti - Son Dakika


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