Trump'dan İran Anlaşması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşmanın 'ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını' belirtti. Müzakerelerin 'iyi gittiğini' ve bölge ülkelerinin Abraham Anlaşmalarına katılması gerektiğini savundu. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı, anlaşma haberlerinin somutlaşmaması nedeniyle sorgulanıyor.

ABD'de ham petrol stoklarındaki düşüş, görüşmelerin önemini artırıyor. Haftanın geri kalanında ABD büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh döneminde faizlerin yüksek kalacağı öngörüleri risk algısını besliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,51'de, dolar endeksi 99,1'de seyrediyor. Brent petrol 95,7 dolar, altın 4.531 dolar seviyesinde.

New York borsası tatil nedeniyle kapalıydı; vadeli kontratlar yükselişle başladı. Avrupa borsalarında İtalya rekor kırdı; DAX %2,01, CAC %1,76, FTSE MIB %1,43 arttı. Asya borsaları karışık seyretti; Güney Kore Kospi %2,8, Hong Kong Hang Seng %0,5 yükselirken, Japonya Nikkei %0,3, Çin Şanghay %0,8 düştü. BIST 100 %0,60 artışla 13.890,91 puandan kapandı. Dolar/TL 45,9030 seviyesinde. Bugün Kurban Bayramı arifesi nedeniyle Borsa İstanbul'da işlemler saat 12.30'da sona erecek. Teknik olarak BIST 100'de 13.900 ve 14.000 direnç, 13.800 ve 13.700 destek seviyeleri.