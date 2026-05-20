Trump Destekli Gallrein, Massie'yi Yendi

20.05.2026 05:09
Cumhuriyetçi Thomas Massie, Kentucky'deki ön seçimlerde Trump destekli Ed Gallrein'e kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, Kentucky'de yapılan ön seçimleri, İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan rakibi Ed Gallrein'e karşı kaybetti.

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken bugün 6 eyalette yapılan ön seçimlerde adaylar kıyasıya rekabet yaşadı.

Associated Press'in duyurduğu resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kentucky'nin Cumhuriyetçi Kongre üyesi Massie, özellikle Epstein dosyaları konusunda ayrışma yaşadığı Başkan Trump'ın desteklediği adaya karşı kaybetti.

Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını isteyen ve ABD'nin savaşlara girmesine karşı bir tutum sergileyen Massie, Trump ve İsrail yanlısı grupların on milyonlarca dolar aktardığı rakibi Gallrein'in ön seçimlerde gerisinde kaldı.

Massie, seçimlerde yüzde 45 civarında oy alırken, rakibi Gallrein ise yüzde 55 düzeyinde oy alarak Kentucky'den kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den Kongre seçimlerine girmeye hak kazandı.

"Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı"

Sonuçların ardından destekçilerine bir açıklama yapan Massie, "Daha erken açıklayacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu ve Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı." ifadesini kullandı.

İsrail lobisinin hiçbir zaman desteğini almadığını vurgulayan Massie, "Onlar 14 yıl boyunca Washington'da oyumu satın almaya çalıştılar ama satın alamadılar. Yarış neden bu kadar pahalıya mal oldu? Çünkü koltuğu satın almaya karar verdiler ve bu iş onlar için gerçekten pahalıya mal oldu." değerlendirmesini yaptı.

Eski bir ABD donanma komandosu olan Gallrein, ABD Başkanı Trump'ın tam desteğini almıştı.

Trump, konuyla ilgili pazartesi günü Truth Social'dan yaptığı bir paylaşımda, "Cumhuriyetçi Parti'nin uzun tarihindeki en kötü Kongre üyesi Thomas Massie'dir. O bir aptaldır. Yarın, salı günü onu görevden alın." ifadelerini kullanmıştı.

Massie, İsrail lobisinin özellikle ABD Kongresindeki etkisine ilişkin çıkışlarıyla ve Epstein dosyalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep eden bir isim olarak biliniyordu.

Kaynak: AA

