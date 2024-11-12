Trump, Dışişleri Bakanı Adayı Rubio'yu Düşünüyor - Son Dakika
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Trump, Dışişleri Bakanı Adayı Rubio'yu Düşünüyor

Trump, dışişleri bakanlığı için Marco Rubio'yu aday göstermeyi planlıyor, ilişkiler gerilebilir.

12.11.2024 07:16
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ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, dışişleri bakanlığına, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu aday göstermeyi planladığı bildirildi.

İlk olarak Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin paylaştığı ve Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haber, kısa süre sonra ABD medyasında geniş yer buldu.

Buna göre Trump, Senatör Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına getirmeyi planlıyor.

Özellikle İran ve Çin başlıklarında "şahin" tavırlarıyla ve İsrail'e verdiği güçlü destekle bilinen Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapan ve dış ilişkiler komitesinde görev alan bir isim.

Haberlere göre, Trump'ın önce ABD'nin Berlin Büyükelçiliği görevini de yapmış olan Ric Grenell'i bu görev için düşündüğü ancak yaptığı telefon görüşmeleri ve istişareler sonrasında Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

Trump'ın yeni kabinesiyle ilgili çalışmalarına devam ettiği ve kısa süre içinde Rubio ve diğer isimlerle ilgili resmi açıklamaların yapılmasının beklendiği kaydedildi.

Uzun süredir Florida senatörlüğü yapan ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile de yakın bir arkadaşlığının olduğu biliniyor.

İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği konusunda yeni dışişleri bakanının kim olacağı merak ediliyordu; Rubio'nun bakan olması durumunda Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını koyan Rubio, ön seçimlerde başarısız olmuş ve o süreçten Trump başkan olarak çıkmıştı.

Son seçim kampanyası sürecinde Trump'ın başkan yardımcılığı için de adı geçen Rubio'nun yerine JD Vance tercih edilmiş ancak Rubio bu süreçte Trump'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Rubio'nun aday gösterilmesi durumunda Senato'dan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Dışişleri Bakanı Adayı Rubio'yu Düşünüyor - Son Dakika

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