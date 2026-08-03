Trump: Enerji Şirketleri Tüketici Fiyatlarını Düşürmeli - Son Dakika
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Trump: Enerji Şirketleri Tüketici Fiyatlarını Düşürmeli

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Trump, ExxonMobil ve Chevron'un yüksek karlarını eleştirerek fiyatları düşürmeleri gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle ikinci çeyrekte yüksek kar açıklayan enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un çok fazla para kazandığını belirterek, şirketlerin, tüketicilerin ödediği fiyatları düşürmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ExxonMobil ile Chevron'un ikinci çeyrekte açıkladığı yüksek karlara ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Arz sıkışıklığından dolayı çok fazla para kazanıyorlar. Bu hoşuma gitmiyor." dedi.

Donald Trump, kendini serbest piyasa ekonomisinin güçlü bir savunucusu olarak tanımlayarak, "Bunu söyleyecek en son kişi belki de ben olmalıyım, çünkü serbest piyasa ekonomisinin büyük bir savunucusuyum." ifadesini kullandı.

İran ile gerilim sona erdiğinde petrol fiyatlarının adeta dibe vuracağını savunan Trump, ExxonMobil ve Chevron'un çok fazla para kazandığını dile getirdi.

Trump, "Bir şirketin, bir önceki yıla göre 12 kat daha fazla kar ettiğini gördüğünüzde bunun bir kısmını halka geri vermeli. Perakende satış fiyatını, yani tüketici fiyatını düşürseler iyi olur. Çok fazla para. Bunu söylediğime şaşırabilirsiniz ama açık ve net söylüyorum; bundan memnun değilim." değerlendirmesinde bulundu.

ExxonMobil ve Chevron ikinci çeyrekte üç haneli kar artışı açıkladı

ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron, 31 Temmuz'da 2026 yılının nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurmuştu.

ExxonMobil, net karının ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 105,1 artışla 14,5 milyar dolara yükseldiğini bildirmişti.

Chevron da aynı dönemde net karının yıllık yüzde 384,8 artarak 12,1 milyar dolara çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Enerji Şirketleri Tüketici Fiyatlarını Düşürmeli - Son Dakika

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