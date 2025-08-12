Trump Evsizleri Uzaklaştırma Sözü Verdi

WASHINGTON, 12 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki evsiz insanları kentten uzaklaştırma sözü verdi.
Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Evsizlerin hemen taşınması gerekiyor. Evsizlere başkentin uzağında kalacak yer vereceğiz. Suçluların taşınmasına gerek yok. Onları ait oldukları yere, hapse göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
Trump, bu girişimle Washington'daki suç oranlarındaki artışa çözüm bulmayı planladıklarını belirtti.
Suç oranlarının arttığı iddiasını reddeden Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise MSNBC haber kanalına verdiği demeçte, "Son 2 yılda başkentteki şiddet suçlarını azaltarak son 30 yılın en düşük seviyesine indirdik" dedi.
Washington Polis Departmanı'nın verilerine göre 2024'te yüzde 35 düşüş gösteren şiddet içeren suçlar 2025'in ilk 7 ayında yüzde 26 oranında gerilerken genel suç oranı da yüzde 7 azaldı.
