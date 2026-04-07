Trump, İran'daki Kurtarma Operasyonunu ve Müzakereleri Değerlendirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 04:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen F-15 uçağının mürettebatının kurtarılması için gerçekleştirilen operasyonu övdü ve İran'a baskı yapıldığını söyledi. Operasyonda 176 askeri uçağın kullanıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CIA Direktörü John Ratcliffe ile birlikte İran'da düşen F-15 uçağının mürettebatının kurtarılmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Trump, operasyonu 'tarihe geçecek bir kurtarma' olarak nitelendirerek, ABD ordusunun başarısını vurguladı ve İran'a 'yarın akşama kadar süreleri var' diyerek müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Operasyon sırasında toplam 176 askeri uçağın kullanıldığını açıklayan Trump, ilk kurtarma için 21 uçak gönderildiğini, ikinci mürettebat üyesi için ise 155 uçağın devreye girdiğini söyledi. Yaralı askerin dağlık arazide tırmandığını ve büyük riskler alındığını anlatan Trump, geride bırakılan iki eski uçağın havaya uçurulduğunu ifade etti. Ayrıca, operasyon sırasında basına bilgi sızdırıldığını ve bu kişiyi bulmak için çalıştıklarını ekledi.

Trump, İran'ın askeri olarak zayıf olduğunu savunarak, son 37 günde 10 binden fazla muharebe uçuşu yapıldığını ve 13 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. İran halkının enerji altyapısının vurulmasına razı olabileceğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının öncelikleri olduğunu ve geçiş ücreti alınacaksa bunun ABD tarafından yapılması gerektiğini söyledi. NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, müttefiklerin yardım etmediğini ve Putin'in NATO'dan korkmadığını belirtti.

CIA Direktörü Ratcliffe, istihbaratlarının İranlıların utanç içinde olduğunu gösterdiğini, Savunma Bakanı Hegseth ise 'kimseyi geride bırakmayız' ilkesini vurguladı. Genelkurmay Başkanı Caine, operasyonun cesurca yürütüldüğünü ifade etti. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini ancak sonucu beklemek gerektiğini söyleyerek, İran'la 47 yıldır uğraştıklarını hatırlattı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 06:09:12.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.