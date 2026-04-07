Trump, İran'daki Kurtarma Operasyonunu ve Müzakereleri Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve CIA Direktörü John Ratcliffe ile birlikte İran'da düşen F-15 uçağının mürettebatının kurtarılmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Trump, operasyonu 'tarihe geçecek bir kurtarma' olarak nitelendirerek, ABD ordusunun başarısını vurguladı ve İran'a 'yarın akşama kadar süreleri var' diyerek müzakerelerde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Operasyon sırasında toplam 176 askeri uçağın kullanıldığını açıklayan Trump, ilk kurtarma için 21 uçak gönderildiğini, ikinci mürettebat üyesi için ise 155 uçağın devreye girdiğini söyledi. Yaralı askerin dağlık arazide tırmandığını ve büyük riskler alındığını anlatan Trump, geride bırakılan iki eski uçağın havaya uçurulduğunu ifade etti. Ayrıca, operasyon sırasında basına bilgi sızdırıldığını ve bu kişiyi bulmak için çalıştıklarını ekledi.

Trump, İran'ın askeri olarak zayıf olduğunu savunarak, son 37 günde 10 binden fazla muharebe uçuşu yapıldığını ve 13 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. İran halkının enerji altyapısının vurulmasına razı olabileceğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının öncelikleri olduğunu ve geçiş ücreti alınacaksa bunun ABD tarafından yapılması gerektiğini söyledi. NATO'ya yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, müttefiklerin yardım etmediğini ve Putin'in NATO'dan korkmadığını belirtti.

CIA Direktörü Ratcliffe, istihbaratlarının İranlıların utanç içinde olduğunu gösterdiğini, Savunma Bakanı Hegseth ise 'kimseyi geride bırakmayız' ilkesini vurguladı. Genelkurmay Başkanı Caine, operasyonun cesurca yürütüldüğünü ifade etti. Trump, müzakerelerin iyi gittiğini ancak sonucu beklemek gerektiğini söyleyerek, İran'la 47 yıldır uğraştıklarını hatırlattı.