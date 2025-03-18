Trump, Federal Havacılık İdaresi'ne Yeni Aday Gösterdi

WASHINGTON, 18 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Black Hawk tipi bir helikopterle yolcu uçağının havada çarpışması sonucu meydana gelen ölümcül kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi'nin başına Republic Havayolları CEO'su Bryan Bedford'u aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bryan, bu kritik pozisyona havacılık ve yönetici liderlik alanlarındaki otuz yılı aşkın deneyimini katacak" dedi.

Bu pozisyona atamalar için senatodan onay alınması gerekiyor. Adaylığı onaylanırsa Bedford, Federal Havacılık İdaresi başkanı olarak hava trafik kontrol görevlilerinin sayılarındaki eksiklik ve federal çalışanlara yönelik devam eden geniş çaplı işten çıkarmalar gibi büyük zorluklarla başa çıkmak zorunda kalacak.

Federal Havacılık İdaresi, cuma günü yaptığı açıklamada Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı çevresindeki zorunlu olmayan helikopter operasyonlarına kalıcı kısıtlamalar getirileceğini ve helikopter ve yolcu uçağı karma trafiğinin ortadan kaldırılacağını duyurdu.

29 Ocak'ta havalimanı yakınlarında Black Hawk tipi bir helikopter ile bir yolcu uçağının havada çarpışması sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti.