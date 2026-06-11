Trump, Füze Stokları İçin Savunma Sanayisi Liderleriyle Görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

NBC News'ün konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD, İsrail ile birlikte İran'a düzenlediği saldırılarla başlayan savaş nedeniyle azalan füze stokunu genişletmenin yollarını arıyor.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, Trump'ın azalan stoklar nedeniyle danışmanlarına ve müttefiklerine "öfkesini ifade ettiğini" ileri sürdü.

Savunma sanayisinden 7 şirketin liderinin bu hafta Trump ile görüşmeye hazırlandığını söyleyen kaynaklar, Trump'ın toplantıda "silah üretimini hızla artırmanın yollarını bulma konusunda baskı yapacağını" iddia etti.

Kaynaklardan biri, Trump'ın stokların azlığından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle toplantının "tatsız" geçmesini beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, bir Beyaz Saray yetkilisinden kanala yapılan açıklamada ise Trump'ın takviminde şu an için savunma şirketlerinden liderlerle toplantı bulunmadığı belirtildi.