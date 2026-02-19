Trump Gazze Barış Kurulu Toplantısına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Trump Gazze Barış Kurulu Toplantısına Ev Sahipliği Yapıyor

19.02.2026 11:07
Gazze’deki barış anlaşmasına ilişkin çok sayıda soru işaretinin gölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nun bugün gerçekleştirilecek ilk toplantısına başkanlık edecek. Toplantıya 47 ülkeden temsilcinin katılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Washington'daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde ilk Gazze barış anlaşlaması kapsamında kurulan "Barış Kurulu" toplantısına ev sahipliği yapacak. Türkiye saatiyle 17.00 civarında başlayacağı belirtilen toplantıda, üye ülkelerin Gazze'ye yönelik insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla kaynak taahhüt ettiğini açıklaması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levitt dün akşam yaptığı açıklamada 5 milyar dolarlık kaynağın kullanımından kimin sorumlu olacağına, bu fonların nasıl harcanacağına ilişkin bir soruya, "Bu kararları Barış Kurulu alacak. Başkan elbette kurulun başkanı, ancak bildiğim kadarıyla tüm üye tarafların fonlara ilişkin oylama hakkı olacak. Ayrıca, resmi Barış Kurulu'nun altında, üye ülkelerden oluşan ve karar alma süreçlerinde rol oynayacak teknokratik bir yapı da bulunuyor... Yarın yeniden inşa ve insani yardım çalışmaları için açıklanacak fonları da bu yapı denetleyecek" sözleriyle yanıt verdi.

Ayrıca, Gazze'de güvenliğin ve istikrarın sağlanması amacıyla "Uluslararası İstikrar Gücü" ve yerel polis teşkilatında görev yapmak üzere binlerce personelin görevlendirilmesinin de kararlaştırıldığı bildirildi.

Barış Kurulu'unda İsrail yer alırken Filistinli temsilcilerin bulunmaması dikkati çekiyor. Ayrıca Trump'ın kurulun ileride Gazze'nin haricindeki sorunları da ele alabileceği yönündeki önerisi, Birleşmiş Milletler'in küresel diplomasi ve çatışma çözümünde başlıca platform olma rolünü zayıflatabileceği endişelerine yol açıyor.

ABD'li yetkililer, etkinliğe Avrupa Birliği'nden bir temsilcinin yanı sıra 47 ülkeden heyetlerin katılmasının beklendiğini bildirdi. İsrail'in yanı sıra Arnavutluk'tan Vietnam'a kadar geniş katılımcı listesi dikkati çekiyor. Ancak Fransa, Birleşik Krallık, Rusya ve Çin gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri listede yer almıyor. ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin büyük bölümü, Rusya'nın da davet edilmesini gerekçe göstererek Barış Kurulu'na katılmayacaklarını duyurdu. Moskova ise daveti resmi olarak kabul edip etmediğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi İtalya, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs, kurulda gözlemci statüsüyle yer alma davetini kabul ettiklerini bildirdi. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilere verdiği demeçte "Türkiye olarak toplantıya katılacağız. Ramazan ayının ilk gününe denk geldiği için toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey temsil edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Etkinlikte konuşma yapması beklenen isimler arasında Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, kurulda üst düzey bir rol üstlenmesi beklenen eski Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz ve Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov da bulunuyor.

Kaynak: ANKA

