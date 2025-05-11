Trump\'ın hedefi göçmenler! ABD mahkemelerine ateş püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 21 milyon düzensiz göçmen tarafından "işgal edildiğini" öne sürerek, ABD adalet sisteminden "bunları ortadan kaldırmasına" izin vermesi, aksi takdirde ABD'nin "üçüncü dünya ülkesi olacağı" iddiasında bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda göçmen politikaları aleyhine karar veren ülkedeki mahkemeleri eleştirdi.

"21 MİLYON GÖÇMENLE İŞGAL ALTINDAYIZ"

ABD'nin "21 milyon yasadışı göçmen tarafından işgal edildiğini" savunan Trump, "Bunların çoğu katil ve en yüksek dereceden suçlu. Eğer radikalize olmuş ve beceriksiz bir mahkeme sistemi nedeniyle onları ortadan kaldırmamıza izin verilmezse, ABD hızla, şiddet ve suçla dolu üçüncü dünya ülkesi olacak, bir daha asla büyüklük göremeyecek." ifadelerini kullandı.

"SEÇİLDİĞİM İŞİ YAPMAMA İZİN VERİLMELİ"

Trump, hükümet avukatlarının Anayasa Mahkemesi dahil ilgili mahkemelerde bu "gerçeği" belirtmeleri gerektiğini savunarak, 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerini "ezici bir çoğunlukla" kazandığını hatırlattı.

"Seçildiğim işi yapmama izin verilmeli." diye yazan Trump, "Aksi takdirde, artık bir ülkemiz olmayacak. Amerika'yı tekrar büyük yapın!" ifadelerine yer verdi.