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Trump, göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü yineledi - Son Dakika
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Trump, göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü yineledi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'da düzenlediği toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi. Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğini ve güvenlik güçlerinin göç ile ilgili birimlere aktarılacağını ifade etti.

Trump, göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü yineledi
18.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:22
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında Nevada eyaletinde düzenlediği toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

CNN'in haberine göre, Trump, seçim kampanyasının Nevada ayağında göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

Kaynak: AA
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