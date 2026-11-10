Trump, Hegseth'in azline karşı çıkıp Massie'yi 'tam bir kaybeden' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Trump, Hegseth'in azline karşı çıkıp Massie'yi 'tam bir kaybeden' olarak nitelendirdi

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ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Hegseth'in azledilmesine karşı çıkarak övülmesi gerektiğini söyledi. Trump, 8 maddelik azil metnini Temsilciler Meclisine sunan Kongre Üyesi Massie'yi 'tam bir kaybeden' olarak nitelendirdi; Senatoda gereken 67 oya ulaşılması zor görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilmesine yönelik girişimlere tepki göstererek, Hegseth'in azledilmek yerine övgüyü hak ettiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hegseth'i azletmeye çalıştığını belirttiği ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'yi "tam bir kaybeden" olarak nitelendirdi.

Hegseth'in ülkenin "belki de en popüler ve başarılı askeri yetkilisi" olduğunu öne süren Trump, "ABD ordusuna katılımın eski Başkan Joe Biden dönemindeki en düşük seviyesinden rekor düzeye çıktığını ve Venezuela ile İran'da iki zafer elde edildiğini" savundu.

Trump, "Pete Hegseth'in azledilmek yerine övülmesi gerekiyor. Kongre, Pete'in arkasında durun." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, özellikle 3 Kasım seçimlerini Cumhuriyetçilerin kaybetmesinin ardından İran'la savaşı destekleyen isimlerden biri olması bağlamında gündeme gelmiş ve Başkan Trump'ın kendisini görevden almayı düşündüğü iddia edilmişti.

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Massie, Hegseth'in azline yönelik 8 maddeyi Temsilciler Meclisine sunmuştu.

Tasarı, Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal bir görevde bulunma hakkının elinden alınmasını talep ediyor. Sekiz maddelik azil metni, Hegseth'in İran, Yemen ve Venezuela'daki ABD askeri operasyonlarındaki rolünün yanı sıra askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddiaları içeriyor.

Kongre'deki azil süreci

ABD siyasal sisteminde azil süreci Temsilciler Meclisinde başlıyor. Burada ilgili maddenin ya da maddelerin kabul edilmesi halinde Senatoda asıl yargılama ve karar süreci gerçekleştiriliyor.

Buna göre, basit çoğunluğun sağlanması halinde Temsilciler Meclisi, Hegseth'i azil maddelerinde yöneltilen suçlamalarla itham edebilir.

Bu durumda Hegseth'in suçlu olup olmadığına ilişkin yargılamayı gerçekleştirecek olan Senato, düzenleyeceği oturumlarda azil maddelerini ele alıp tartışacak.

Hegseth'in görevden alınabilmesi için Senatoda mevcut üyelerin üçte ikisinin oyuna ulaşılması gerekiyor, 100 senatörün tamamının oy kullanması halinde bu sayı 67 oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'e karşı mevcut Senato aritmetiğinde bu sayıya ulaşılması pek mümkün görünmüyor.

Kaynak: AA
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