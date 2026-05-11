Trump, Hürmüz Boğazı için Özgürlük Projesi'ni yeniden düşünüyor

11.05.2026 19:26
Başkan Trump, Hürmüz Boğazı için Özgürlük Projesi'ni genişletmeyi planlıyor ve İran ile görüşmelere devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir yandan İran'la görüşmeler sürerken, öte yandan Hürmüz Boğazı'nın petrol taşıyan ticari gemilere mümkün olduğunca açılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, "Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü" ifade etti.

Trump ayrıca, söz konusu operasyonun, bu kez "daha geniş çaplı bir askeri operasyonun sadece bir parçası olacağı" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin bu adımlarının ardından İran'ın ne yapacağı ile ilgili, "Pes edecekler" yorumunu yapan Trump, İran'ın mevcut liderleriyle görüşmelere devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Anlaşma yapana kadar onlarla muhatap olmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

Trump ayrıca, İranlı müzakerecilerin kendisine Tahran'ın tahrip edilmiş nükleer tesislerindeki radyoaktif maddeleri temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve ABD'nin "nükleer tozu" geri alması gerekeceğini söylediklerini iddia etti.

Pazar günü İran, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD önerisine yanıtını Pakistan'a göndermiş, ancak Trump bunu "kesinlikle kabul edilemez" olarak reddettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, 4 Mayıs Pazartesi günü başlatıp Pakistan'ın talebi üzerine 36 saat sonra operasyonu durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

