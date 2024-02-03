Trump\'ın 2020 seçimlerine müdahale davası ertelendi

Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla yargılandığı davanın görüleceği duruşma ertelendi.

CNN'in haberine göre, davaya bakan hakim Tanya Chutkan, davanın ertelendiğini duyurdu.

Chutkan, 4 Mart'ta başlaması planlanan duruşmanın, "başkanlık makamının dokunulmazlığına ilişkin süregelen itirazlar ve eski başkanın kovuşturmadan muaf olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemesi" nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.

Suçlamalar, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma", "resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" iddialarını içeriyordu.

Trump, hakkında açılan diğer davalar için, 2016 seçim kampanyası sırasında bir kadına "sus payı" ödemekle ilgili suçlamalar nedeniyle 25 Mart 2024'te New York'ta, devlete ait gizli belgeleri Mar-a-Lago'daki malikanesinde saklamakla ilgili dava için de 14 ve 20 Mayıs'ta Florida'da hakim karşısına çıkacak.