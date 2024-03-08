NEW New York'ta federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasında ödemek zorunda bırakıldığı 83,3 milyon dolarlık tazminatın geçici olarak durdurulması için yaptığı başvuruyu reddetti.
Federal Yargıç Lewis A. Kaplan, Trump'ın yaptığı tazminatın ertelenmesi talebini kabul etmedi.
Kaplan, 11 Mart'ta kadar Carroll'a ödemeye mahkum ettiği 83,3 milyon dolar tazminatın ertelenmesini isteyen Trump için, "Trump'ın mevcut durumu, kendi oyalayıcı eylemlerinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.
Karar metninde Kaplan, 26 Ocak'ta verilen mahkeme kararından bu yana Trump'ın mali durumunu düzenlemesiyle ilgili gerekli sorumluluğun kendisine ait olduğuna işaret etti.
Eski ABD Başkanı Trump, New York'ta görülen "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davası sonucunda jüri tarafından 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
"Tecavüz ve hakaret" davası
Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.
Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolarlık ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül 2023'te yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.
New York'ta 16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik jüri, 26 Ocak'ta Trump'ın ayrıca 83,3 milyon dolar ek tazminat ödemesine hükmetmişti.
Son Dakika › Güncel › New York'ta Trump'ın 83,3 milyon dolarlık tazminat talebi reddedildi - Son Dakika
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