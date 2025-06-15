Trump'ın Barış Açıklaması Üzerine İsrail'den Tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ve İsrail arasında yakında barış olacağı" açıklaması üzerine basına konuşan İsrailli yetkili, perde arkasında arabuluculuk için hazırlıkların olduğunu ancak Tel Aviv'e "durması için ciddi baskı yapılmadığı, ortada somut bir teklif bulunmadığını" belirtti.

Yediot Ahranot gazetesine konuşan adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın açıklaması üzerine, perde arkasında arabuluculuğun başlaması için hazırlıkların olduğunu ancak ortada somut bir teklif bulunmadığını ifade etti.

İsrail'e durması için "ciddi bir baskı olmadığını" paylaşan İsrailli yetkili, "daha çok sürprizler bulunduğunu ve büyük kararlılığa sahip olduklarını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, "Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." ifadesini kullanmıştı.