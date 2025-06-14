Trump'ın Doğum Günü ve Askeri Geçit Töreni

ABD'nin başkenti Washington D.C'de, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum gününe denk gelen günde ABD Ordusu'nun 250. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenleniyor.

ABD Ordusu'nun 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent, gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, binlerce asker, onlarca tank ve askeri araçtan oluşacak geçit töreni, Başkan Trump'ın da katılımıyla akşam saatlerinde National Mall'da gerçekleşecek.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ABD için büyük gün." diyerek, "Büyük askeri geçit töreni yağmur veya güneşte devam edecek. Unutmayın, yağmurlu gün geçit töreni iyi şans getirir. Hepinizle D.C'de görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Ülke genelinde "Krallara hayır" gösterileri

Öte yandan, bugün ABD'nin 50 eyaletinde "Krallara Hayır" başlığıyla Trump karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

Atlanta, Chicago, Houston ve New York gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelindeki yüzlerce küçük yerleşim yerinde de yapılacak gösterilerde, Trump'ın politikaları protesto ediliyor.

Trump'ın Washington'da askeri geçit töreni planlanırken, olası protesto gösterilerine "büyük güçle" karşılık verileceğini açıklaması, D.C'de gerginlik ve çatışma ihtimalini artırdığı için geniş çaplı protesto beklenmiyor.

"Trump, kendi egosu için bugünü kullanmaya çalışıyor"

Washington D.C'de ilk defa yapılacak askeri geçit töreni, Trump'ın "güç gösterisi" olduğu değerlendirmeleri ve ülkenin askeri geçit törenlerinin yapıldığı diğer ülkelere benzemesi bakımından eleştiriliyor.

AA mikrofonlarına konuşan Dana Stork, Trump'ı ve askeri geçit törenini eleştirerek, "Trump'ın kendi egosu için bugünü kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu çok iğrenç." dedi.

Stork, Trump'ın demokrasiyi "askerileştirmeye" çalıştığını da düşündüğünü belirterek, ülke genelinde yapılan "Krallara hayır" gösterilerini desteklediğini kaydetti.

New Jersey'den başkente askeri geçit törenini izlemek için gelen Jill Genery de başta babası ve diğer ordu mensuplarının hizmetlerini kutlamak için böyle bir törenin yapılmasının yerinde olduğunu savundu.

Genery, Trump karşıtı gösteriler için "Herkes bir araya gelip yetişkin şekilde birbirinin düşüncesine saygı duyabilmeli, farklı fikirlere sahip olmak sorun olmamalı ama bu protestolardan hoşlanmıyorum, korkutucu." ifadelerini kullandı.