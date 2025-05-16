Trump'ın Göçmen Suçlamaları Reddedildi

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikaları kapsamında, ülkenin Meksika sınırındaki yasaklı askeri bölgede yakalanarak gözaltına alınan 98 düzensiz göçmen hakkındaki "izinsiz giriş" suçlamalarını reddetti.

New York Times gazetesinin haberine göre, federal Yargıç Gregory Wormuth, New Mexico eyaletinin Meksika sınırındaki "Ulusal Savunma Alanına" izinsiz girdikleri gerekçesiyle suçlanan düzensiz göçmenler hakkında kararını verdi.

Wormuth, "izinsiz giriş" iddialarının yöneltildiği 98 düzensiz göçmenin söz konusu bölgeye "kasıtlı" olarak girdiklerine dair kanıt bulunmadığını belirterek, sanıklar hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savunma avukatları da sanıklardan bazılarının "bölgeye girişin yasak olduğuna ilişkin uyarı levhaları konulmadan önce tutuklandıklarını, yorgun bir halde ve karanlıkta oldukları için uyarıları okuyamadıklarını" vurguladı.

Avukatlar, "Her zamanki gibi geliyorlar ve birdenbire askeri suçlamalar başlıyor. Kimse ne olup bittiğini bilmiyor." ifadelerini kullandı.

Sanıklar hakkında sınırı "yasa dışı yollardan" geçtikleri gerekçesiyle yöneltilen diğer suçlamalar ise geçerliliğini koruyor.

Trump'ın talebi doğrultusunda Savunma Bakanlığının imzaladığı yeni emirle New Mexico eyaletinin Meksika sınırındaki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi, Ulusal Savunma Alanı ilan edilmişti. Bu yeni uygulama, 18 Nisan'da yürürlüğe girmişti.