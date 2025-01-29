Trump'ın Hibe ve Kredi Askıya Alma Emri Durduruldu

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ABD'de bir federal bölge yargıcı, Başkan Donald Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma emri hakkında geçici durdurma kararı verdi.

ABD basınındaki haberlere göre, başkent Washington DC'den yargıç Loren AliKhan, hibe ve kredileri geçici olarak durduran muhtıranın yürürlüğe girmesine yakın kararını açıkladı.

AliKhan, bu muhtıranın geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceği nedeniyle geçici durdurma kararı aldığını belirtti.

Geçici durdurma kararı, kar amacı gütmeyen kuruluşların Trump'ın muhtırası hakkında açtığı davanın görüleceği 3 Şubat'a kadar geçerli olacak.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, dün tüm federal hibe ve kredilerin geçici olarak durdurulduğunu bildiren muhtıra yayımlamıştı.

Ayrıca 23 Ocak'ta da ABD'nin Seattle eyaletinde Bölge Yargıcı John Coughenour, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Kararnameye karşı, 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.