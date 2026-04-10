Trump'ın İran Savaşından Çıkış Arayışı ve Ateşkesin Geleceği

Trump'ın İran medeniyetini yok etme tehdidi savurduğu bir dönemde varılan ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüşmesi kolay olmayacak. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartını oynaması ve Amerika'nın zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirme operasyonlarının başarısızlığı, Trump'ı askeri operasyonlarla istediğini alamayacağını görmeye zorladı. Bu durumda Trump, hedeflerine müzakere yoluyla ulaşmak için İran'ı masaya oturtmak adına yeni bir tırmandırma çabasına girişti.

Washington'ın 15 maddelik listesine İran'ın 10 maddelik kendi listesiyle cevap vermesi sonucu kurulan ateşkes, taktiksel nükleer kullanımına kadar gidebilecek yeni bir tırmanmayı engelledi. Ancak ateşkesin şartlarının Lübnan'a İsrail saldırılarını içerip içermediği tartışmaları ve İran'ın Hürmüz'ü tekrar kapattığına dair haberler, sürecin inişli çıkışlı olacağını gösteriyor. Savaşın askeri aşamasının dondurulup müzakereye geçilmesi, bölgenin kaosa ve küresel ekonominin krize sürüklenmemesi açısından olumlu, ancak İsrail'in operasyonlara devam edeceğini açıklayarak müzakere üzerinde baskı oluşturma çabası endişe yaratıyor.

Trump'ın İsrail'e danışmadan ateşkesi kabul etmesi, savaşa girerken İsrail'in 'kolay olacak' telkinlerinin gerçeklerden uzak olduğunu fark ettiğine işaret ediyor. Kasım seçimleri öncesinde savaşı bitirme isteği rasyonel bir siyasi hesap olsa da, İsrail'in devam baskısı Washington'da rahatsızlık yaratıyor. Trump'a destek veren Tucker Carlson ve Megyn Kelly gibi isimlerin İsrail'e tepkileri, Trump'ın savaşın asıl sorumlusunun İsrail olduğunu söyleyerek müzakereye yönelmesine kapı araladı.

New York Times'ta yayınlanan bir analiz, savaş kararının Netanyahu'nun çabalarıyla somutlaştığını ve Trump yönetimi yetkilileri arasında sadece Savaş Bakanı Pete Hegseth'in askeri müdahaleyi desteklediğini aktarıyor. Makale, yetkililerin Hürmüz konusunda uyarı yaptığını ve İsrail'in iddialarının aksine rejim değişikliğinin mümkün olmadığını savunduklarını vurguluyor. Trump yönetimi, Amerikan kamuoyuna İsrail'in değil kendi seçtiği hedefler için gerçekçi bir tavırla savaşa girdiği mesajını vermeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarının 140 dolara sıçraması ekonomik baskıyı artırdı ve Trump'ın tehditlerini doğurdu. Trump'ın Çin ziyareti öncesinde ateşkes, küresel piyasaları rahatlatacak olsa da, kalıcı bir barışın önünde İsrail'in baskısı ve tarafların çelişkili hedefleri gibi engeller bulunuyor. Trump, İsrail'i kontrol edemezse veya etmek istemezse, kalıcı bir barış sağlanması mümkün görünmüyor.