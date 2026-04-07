Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran Politikası ve Kürt Yüzyılı Projesi Tartışmaları

07.04.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın saldırgan politikaları ve İran'a yönelik megaloman tavırları, dünya genelinde endişe yaratıyor. İran'a gönderilen silahlar ve Kürt yapılanmaları üzerine tartışmalar sürerken, Trump'ın nükleer silahları kullanma ihtimali de gündeme geliyor.

Dünya, psikolojisi bozulmuş bir süper güç lideri olan Trump'ın İran'a yönelik saldırgan politikalarıyla karşı karşıya. Trump, İran'ı üç günde çökerteceğine inandırılmıştı, ancak bir ayı aşkın süredir istediği sonucu alamadığı gibi, İran'ın hamleleriyle kendisini madara edildiğini düşünüyor. Okulları vurdu, çocukları öldürdü, köprüleri havaya uçurdu ve Netanyahu ile işbirliği içinde İran yönetim kadrosunu imha etti, ancak İran diz çökmedi. Hürmüz ve Babü'l Mendep boğazlarındaki operasyonlarla savaşı küresel bir noktaya sürükledi.

Trump'ın galiz küfürlerle iç içe söylemleri, İran'a diz çöktürmek için nükleer silahları devreye sokma ihtimalini gündeme getirdi. Amerika'nın atom bombası kullanma geçmişi ve İsrail'in nükleer başlıklı füzeleri bu endişeleri artırıyor. Trump'ın megaloman ve narsist ruh hali, ülke politikalarını belirleyerek küresel bir faciaya yol açabilir. Haber kanalları, Trump'ın küfürlü konuşmalarını bipleyerek vermek zorunda kalıyor.

Trump, İran'daki protestoculara silah gönderdiğini açıkladı ve bu silahların Kürtler üzerinden yollandığını, ancak Kürtlerin silahları kendilerine sakladığını düşündüğünü belirtti. Bu, İran'daki silahlı Kürt yapılanması PJAK'ı ve 'Kürt Yüzyılı' projesini gündeme getirdi. Bazı Kürt oluşumları, ABD'nin İran'dan Kuzey Irak benzeri bir yapı çıkarmayı planladığını ve bölge stratejileri açısından bunu mümkün gördüğünü iddia ediyor.

Yahya Munis gibi yazarlar, ABD'nin İran saldırısını 'Büyük Kürdistan Yolunda' bir gelişme olarak nitelendiriyor ve uçuşa yasak bölgeler ilan edilerek Kürtlerin koruma altına alınacağını öngörüyor. Ancak bu analizlerin tutarlılığı tartışmalıdır. Munis, Amerikan emperyalizmini eleştirirken aynı zamanda 'Büyük Kürdistan' projesini desteklemesi çelişkili bir durum oluşturuyor. Süreçte, Trump'ın politikaları ve Kürt oluşumlarının rolü yakından izlenecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:12:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.