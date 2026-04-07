Trump'ın İran Politikası ve Kürt Yüzyılı Projesi Tartışmaları

Dünya, psikolojisi bozulmuş bir süper güç lideri olan Trump'ın İran'a yönelik saldırgan politikalarıyla karşı karşıya. Trump, İran'ı üç günde çökerteceğine inandırılmıştı, ancak bir ayı aşkın süredir istediği sonucu alamadığı gibi, İran'ın hamleleriyle kendisini madara edildiğini düşünüyor. Okulları vurdu, çocukları öldürdü, köprüleri havaya uçurdu ve Netanyahu ile işbirliği içinde İran yönetim kadrosunu imha etti, ancak İran diz çökmedi. Hürmüz ve Babü'l Mendep boğazlarındaki operasyonlarla savaşı küresel bir noktaya sürükledi.

Trump'ın galiz küfürlerle iç içe söylemleri, İran'a diz çöktürmek için nükleer silahları devreye sokma ihtimalini gündeme getirdi. Amerika'nın atom bombası kullanma geçmişi ve İsrail'in nükleer başlıklı füzeleri bu endişeleri artırıyor. Trump'ın megaloman ve narsist ruh hali, ülke politikalarını belirleyerek küresel bir faciaya yol açabilir. Haber kanalları, Trump'ın küfürlü konuşmalarını bipleyerek vermek zorunda kalıyor.

Trump, İran'daki protestoculara silah gönderdiğini açıkladı ve bu silahların Kürtler üzerinden yollandığını, ancak Kürtlerin silahları kendilerine sakladığını düşündüğünü belirtti. Bu, İran'daki silahlı Kürt yapılanması PJAK'ı ve 'Kürt Yüzyılı' projesini gündeme getirdi. Bazı Kürt oluşumları, ABD'nin İran'dan Kuzey Irak benzeri bir yapı çıkarmayı planladığını ve bölge stratejileri açısından bunu mümkün gördüğünü iddia ediyor.

Yahya Munis gibi yazarlar, ABD'nin İran saldırısını 'Büyük Kürdistan Yolunda' bir gelişme olarak nitelendiriyor ve uçuşa yasak bölgeler ilan edilerek Kürtlerin koruma altına alınacağını öngörüyor. Ancak bu analizlerin tutarlılığı tartışmalıdır. Munis, Amerikan emperyalizmini eleştirirken aynı zamanda 'Büyük Kürdistan' projesini desteklemesi çelişkili bir durum oluşturuyor. Süreçte, Trump'ın politikaları ve Kürt oluşumlarının rolü yakından izlenecek.