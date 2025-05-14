Trump'ın Yabancı Düşmanlar Yasası Kararı

ABD'de bir federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla "Yabancı Düşmanlar Yasası"na başvurmasının yasal olduğuna ancak bildirimlerin "daha açık ve zamanında" yapılması gerektiğine hükmetti.

ABC News'ün haberine göre, ABD'de Pensilvanya Bölge Mahkemesi Hakimi Stephanie Haines, Trump yönetiminin savaş dönemlerinde başvurulan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanmasına ilişkin kararını verdi.

Trump'ın Yabancı Düşmanlar Yasası'na başvurmasının yasal olduğu belirtilen kararda, "Mevcut uygulamada, sınır dışı edilecek kişilere yeterli bildirim sağlanmıyor. Daha açık ve zamanında bir bildirim yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD yönetiminin "Tren de Aragua" çetesini "yabancı terör örgütü" ilan ettiğine dikkati çekilen kararda, bu yüzden Trump'ın bu yasaya başvurmasındaki gerekçelerin haklı bulunduğu ifade edildi.

Kararda, Trump yönetiminin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) gözetiminde bulunan ve A.S.R. olarak tanımlanan Venezuelalı göçmeni, sınır dışı edilmeden en az 21 gün önce bildirimde bulunmadığı takdirde sınır dışı edemeyeceğine hükmedildi.

Haines'in kararında, bu bildirimin hem İngilizce hem de İspanyolca olması ve A.S.R'nin yasa kapsamında sınır dışı edileceğinin açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) avukat Lee Gelernt, yaptığı açıklamada, mahkemenin Trump yönetiminin "insanları sadece 12 saat önceden haber verip sınır dışı edebilecekleri yönündeki argümanını reddetmesini" olumlu karşıladıklarını ancak yasanın "barış zamanında uygulanmasına" karşı çıktıklarını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Teksas Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, bu ay başında açıkladığı kararında, yönetimin, Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak yetkilerini aştığına hükmetmişti.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.