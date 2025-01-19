Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Güvenlik Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Trump'ın Yemin Töreni Öncesi Güvenlik Zirveye Ulaştı

Trump\'ın Yemin Töreni Öncesi Güvenlik Zirveye Ulaştı

Washington DC'de Trump'ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı, zafer mitingi yoğun ilgi gördü.

19.01.2025 22:29
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- Trump'ın yemin töreni öncesi Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı

Trump'ın zafer mitingine yoğun ilgi

WASHINGTON - ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın yarın düzenlenecek olan yemin töreni öncesi başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yemin töreni öncesi Trump'ın düzenleyeceği zafer mitingi için yüzlerce kişi sıraya girdi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yarın düzenlenecek olan yemin töreni ile görevi Başkan Joe Biden'dan devralacak. Trump'ın yemin töreni öncesi başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. CIA ve diğer güvenlik birimleri, yemin töreni için başkentte sahaya indi. Askerler başkentte devriye gezmeye başladı. Başkentin önemli noktaları demir bariyerlerle kapatılarak, arama noktaları oluşturuldu.

Yemin töreni aşırı soğuk hava nedeniyle açık alan yerine kapalı alanda yapılacak. Tören, 2 bin kişi kapasiteli Kongre Binası Rotundası'nda düzenlenecek. Kongre Binası çevresinde özel güvenlik bölgeleri ilan edilirken, tören alanına girişte katılımcıların sıkı güvenlik kontrollerinden geçeceği bildirildi.

Davetlilerin geri kalanının açık havada uzun süre beklemek zorunda kalmamaları için Capital One Arena'ya büyük ekranlar yerleştirilecek. Trump, törenin ardından katılımcılarla Capital One Arena'da buluşacağına söz verdi.

Trump'tan zafer mitingi

Yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen tören öncesinde Trump, bugün Capital One Arena'da görkemli bir zafer mitingi düzenleyecek. Binlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturduğu arena çevresinde de üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

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