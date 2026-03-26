Trump: İran Ciddiyetini Göstermeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak kamuoyuna teklifi değerlendirdiklerini söylediklerini, geç olmadan ciddiyetlerini göstermeleri gerektiğini, aksi takdirde hiç hoş olmayacağını savundu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İranlı müzakerecilerin "çok farklı ve garip" olduklarını ileri süren Trump, "Askeri olarak tamamen yok edildikleri ve geri dönüş şansları sıfır olduğu için bir anlaşma yapmamız için 'yalvarıyorlar' oysa kamuoyuna sadece 'teklifimize baktıklarını' söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, çok geç olmadan İran'ın ciddiyetini bir an önce göstermesi gerektiğini, aksi takdirde geri dönüşünün ve hiç hoş olmayacağının altını çizdi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.