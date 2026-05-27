Trump: İran ile Savaş Yeniden Başlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran ile Savaş Yeniden Başlayabilir

27.05.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran anlaşmasının olumsuz ilerlemesi halinde saldırılara yeniden başlanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istenen noktaya gelmemesi halinde "saldırılara yeniden başlamak zorunda kalınabileceğini" belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, basın mensuplarının İran ile devam eden müzakereler hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda "çok kararlı" olduğunu belirten Trump, "Şu ana kadar bundan (gelinen noktadan) memnun değiliz, ama olacağız." dedi.

Trump, bu ifadelerine ek olarak, "Belki geri dönüp bitirmek zorunda kalacağız, belki de kalmayacağız." diyerek, İran'ın istenen noktaya gelmemesi durumunda savaşın kaldığı yerden devam edeceği imasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki işleyişle ilgili bir soruyu cevaplandıran Trump, "Boğaz uluslararası sular olarak herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak. Kimse onu kontrol etmeyecek, biz onu koruyacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Kabine Toplantısı'nda hazır bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile süren görüşmeler hakkında "Sanırım bazı ilerlemeler ve ilgi var, önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Rubio, ABD yönetiminin sorunun çözümü konusunda diplomasiyi öncelediğini, ancak bu şekilde sonuç alınamazsa ellerinde başka seçeneklerin de bulunduğunu vurguladı.

Bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması'na katılması gereğini yineledi

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması ile ilgili "derhal sürece dahil olmalarını arzu ettiğini" söyledi.

ABD heyetinin bu konu üzerine çalıştığını belirten Trump, "Amacımız, söz konusu ülkelerin Abraham Anlaşması'na katılmalarını sağlamaktır. Eğer bunu gerçekleştirirlerse, ortaya tarihi bir başarı çıkacaktır. Bence bunu yapmalılar. Dürüst olmak gerekirse, bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"(İran'la) kötü bir anlaşma için bunu yapmadım, anlaşmanın kusursuz olması gerekiyor." diyen Trump, Abraham Anlaşması'nın gerçekleşmemesi durumunda İran'la bir anlaşma yapıp yapmamanın gerekliliğinden "emin olmadığını" söyledi.

Trump ayrıca, Rusya veya Çin'in İran'ın nükleer stoklarının kontrolünü ele geçirmesi fikrine olumlu bakmadığını aktardı.

Böyle bir durumu kabul edip etmeyeceği sorulan ABD Başkanı, böyle bir şeyin kendisini "konforlu hissettirmeyeceğini" dile getirdi.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran ile Savaş Yeniden Başlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
22:38
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 23:38:48. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran ile Savaş Yeniden Başlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.