Trump: İran ile Savaş Yeniden Başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istenen noktaya gelmemesi halinde "saldırılara yeniden başlamak zorunda kalınabileceğini" belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda, basın mensuplarının İran ile devam eden müzakereler hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

İran'ın ABD ile bir anlaşma yapma konusunda "çok kararlı" olduğunu belirten Trump, "Şu ana kadar bundan (gelinen noktadan) memnun değiliz, ama olacağız." dedi.

Trump, bu ifadelerine ek olarak, "Belki geri dönüp bitirmek zorunda kalacağız, belki de kalmayacağız." diyerek, İran'ın istenen noktaya gelmemesi durumunda savaşın kaldığı yerden devam edeceği imasında bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki işleyişle ilgili bir soruyu cevaplandıran Trump, "Boğaz uluslararası sular olarak herkese açık olacak ve İran'ın kontrolünde olmayacak. Kimse onu kontrol etmeyecek, biz onu koruyacağız." diye konuştu.

Öte yandan, Kabine Toplantısı'nda hazır bulunan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile süren görüşmeler hakkında "Sanırım bazı ilerlemeler ve ilgi var, önümüzdeki birkaç saat ve gün içinde ilerleme kaydedilip kaydedilemeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Rubio, ABD yönetiminin sorunun çözümü konusunda diplomasiyi öncelediğini, ancak bu şekilde sonuç alınamazsa ellerinde başka seçeneklerin de bulunduğunu vurguladı.

Bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması'na katılması gereğini yineledi

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve diğer bölge ülkelerinin Abraham Anlaşması ile ilgili "derhal sürece dahil olmalarını arzu ettiğini" söyledi.

ABD heyetinin bu konu üzerine çalıştığını belirten Trump, "Amacımız, söz konusu ülkelerin Abraham Anlaşması'na katılmalarını sağlamaktır. Eğer bunu gerçekleştirirlerse, ortaya tarihi bir başarı çıkacaktır. Bence bunu yapmalılar. Dürüst olmak gerekirse, bunu bize borçlu olduklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"(İran'la) kötü bir anlaşma için bunu yapmadım, anlaşmanın kusursuz olması gerekiyor." diyen Trump, Abraham Anlaşması'nın gerçekleşmemesi durumunda İran'la bir anlaşma yapıp yapmamanın gerekliliğinden "emin olmadığını" söyledi.

Trump ayrıca, Rusya veya Çin'in İran'ın nükleer stoklarının kontrolünü ele geçirmesi fikrine olumlu bakmadığını aktardı.

Böyle bir durumu kabul edip etmeyeceği sorulan ABD Başkanı, böyle bir şeyin kendisini "konforlu hissettirmeyeceğini" dile getirdi.