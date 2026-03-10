Trump: İran’ın Askeri Gücü Yok Edildi - Son Dakika
Trump: İran’ın Askeri Gücü Yok Edildi

10.03.2026 02:12
Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini ve savaşın sona ereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını "yok ettiklerini" savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran gündemine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesini çok büyük oranda yok ettiklerini ve donanmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, askeri olarak hedefledikleri noktaya çok önceden ulaştıklarını ileri sürdü.

"Bu yakında sona erecek, eğer tekrar başlarsa, daha da sert vururuz." diyen ABD Başkanı, bir muhabirin, "İran'la savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Olabilir. Çok yakında." yanıtını verdi."

Daha sonra bir başka muhabirin benzer bir sorusuna da cevap veren Trump, "Başlangıçta belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz. Bir ay sonra bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik. Askeri hedefimizi tamamlama yolunda büyük adımlar attık, neredeyse tamamlandığı söylenebilir." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, İran'ın 50 gemisini batırdıklarını, füze kapasitelerini yaklaşık yüzde 10'a düşürdüklerini ve füze rampalarını yüzde 90'ın üzerinde azalttıklarını ifade etti.

İran'ın Körfez bölgesindeki bazı ülkelere düzenlediği saldırıları "çok aptalca" şeklinde nitelendiren Trump, bu ülkelerin başta tarafsız olduğunu, ancak şimdi ABD'nin tarafına geçtiğini savundu.

İran'da bir okulun Tomahawk ile vurulmasıyla ilgili soruşturma sonucunu bekleyecek

Öte yandan, ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran'daki bir okulu vurmasına ilişkin haberleri de değerlendiren Trump, bu konuda soruşturma sonucunu bekleyeceğini belirtti.

Trump, konuyla ilgili ısrarlı sorulara, "Bu konuda yeterince bilgim yok. Bu konu şu an soruşturma altında. Tomahawk füzeleri başkaları tarafından da kullanılıyor. Soruşturma sürüyor, raporun sonucu ne çıkarsa ona uyacağım." şeklinde konuştu.

Bölgede İran dahil birçok ülkenin Tomahawk füzelerine sahip olduğunu iddia eden Trump, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmadan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini belirtti.

Diğer yandan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçilmesi konusunda ise "Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

