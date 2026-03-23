Trump: İran'la Nükleer Anlaşma Umudu

23.03.2026 21:28
Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunarak nükleer silah elde etmelerini engelleyeceklerini söyledi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunarak, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardılar ama göreceğiz. Bunu başarmak gerekiyor." dedi.

Trump, bugün çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde konuştu.

Son üç haftadır ABD ordusu ve ortaklarının, ezici ateş gücü ile İran'ın askeri kapasitesini yerlebir ettiğini savunan Trump, "Başka bir deyişle rejimin Amerika'yı tehdit etme yeteneğini sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz. Artık bizi tehdit edemiyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın anlaşmak istediğini öne sürerek, "Biz bunu halledeceğiz. Umarım bu mümkün olur, ama ne olursa olsun, İran'ın asla nükleer silah elde edememesini sağlayacağız. Nükleer silaha sahip olamazlar." diye konuştu.

İran'a ABD ve müttefiklerine yönelik tehditlerini sona erdirmek için bir fırsat daha sunulduğunu savunan Trump, "Umarız bunu değerlendirirler. Her iki durumda da Amerika ve tüm dünya çok daha güvenli ve çok daha emniyetli bir gezegen olacak." açıklamasını yaptı.

Trump, konuşmasına, "Bence çok iyiler, barış istiyorlar. Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardılar, ama göreceğiz. Bunu başarmak gerekiyor." şeklinde devam etti.

Anlaşma süreci için 5 gün süre verdiklerini belirten Trump, "Bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. ve bu sürenin sonunda bence herkes için çok iyi bir anlaşma olabilir. Sonuna kadar gitseydik ve İran'ı tamamen yerle bir etseydik onun da iyi olacağı gibi, ama bunu yapmak zorunda kalmazsak bu da iyi bir şey olur." şeklinde konuştu.

Trump, konuşması sırasında ülkedeki Demokratları da eleştirerek, "Demokratlar, (İran'a saldırılar için) savaş dedikleri dönemde ülkemizi büyük bir riske atıyorlar. Onlar savaş diyor, biz askeri operasyon diyoruz." dedi.

Bu yıl kasımda yapılacak ara seçimleri kazanmak zorunda olduklarını da belirten Trump, şunları kaydetti:

"En büyük ekonomiyi, en büyük orduyu kurmamızla ilgili elde ettiğimiz tüm kazanımlar için bu en önemli seçim. Dünyanın en büyük ordusunu kurduk. Bunu şimdi Venezuela ve İran'da gösteriyoruz."

Kaynak: AA

