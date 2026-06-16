Trump: İran Nükleer Silah Geliştirirse Cehennem Azabı Gelecek - Son Dakika
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Trump: İran Nükleer Silah Geliştirirse Cehennem Azabı Gelecek

16.06.2026 18:33
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Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah geliştirmeme konusunda verdiği sözden dönmesi durumunda İran'ın "inanılmaz sonuçlarla" karşılaşacağını savundu.

ABD Başkanı Trump, Fransa'da katıldığı G7 zirvesinde basın mensuplarına İran'ın nükleer silah geliştirme planları hakkındaki görüşlerini aktardı.

İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirme planını değerlendiren Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, inanılmaz sonuçlarla karşılaşırlar. Size sonuçlarını bile söylemeyeceğim, ama sonuçlar en ağır sonuçlar olacaktır." dedi.

Trump, Tahran'ın "nükleer silah geliştirmesine, satın almasına veya başka bir şekilde edinmesine" izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Tahran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünün, İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat zaptının merkezinde yer aldığını belirten Trump, anlaşma dilinin Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemenin ötesine geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

Trump, "Nükleer silah geliştirmeyecekler, satın almayacaklar, edinmeyecekler veya başka herhangi bir şey yapmayacaklar." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah edinmeyeceğini yineleyen Trump, "Eğer edinirlerse, başlarına cehennem azabı gelecek." ifadelerini kullandı.

Washignton ile Tahran arasında ileride "çok iyi bir ilişki" kurabileceği umudunu paylaşan Trump, bununla birlikte İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin kendileri için her zaman öncelikli bir konu olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran Nükleer Silah Geliştirirse Cehennem Azabı Gelecek - Son Dakika

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