Trump: İran Operasyonları Devam Ediyor

11.03.2026 21:56
Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sona ermediğini açıkladı ve aynı şekilde devam edileceğini belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların henüz sona ermediğini söyledi. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'daki savaşın sona ermesi için ne gerektiği sorusuna "Aynı şekilde devam etmek" yanıtını verdi.

İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini savunan Trump, "Donanmalarını kaybettiler. Hava kuvvetlerini kaybettiler. Hiçbir hava savunma sistemleri yok. Radarları yok. Liderleri ortadan kaldırıldı ve çok daha fazlasını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a "tarihte çok az ülkenin gördüğü ölçüde sert" saldırılar düzenlediğini belirten Trump, operasyonların henüz sona ermediğini söyledi.

Öte yandan, çatışmaların nasıl sona ereceğine ilişkin ABD yönetiminin net bir çıkış stratejisi olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor. Çatışmanın ABD ekonomisini olumsuz etkileyebileceği ve kamuoyunda memnuniyetsizliğin arttığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Trump, gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran'daki savaşın sona ermesi için ne gerektiği sorusuna "Aynı şekilde devam etmek" yanıtını verdi.

ABD'den çelişkili açıklamalar

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada ise operasyonların "sona ermeye çok yakın" olduğunu belirtmişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de dün düzenlediği basın toplantısında çatışmanın "oldukça sınırlı" olduğunu söyledi.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da ABD merkezli CNBC'ye verdiği röportajda savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Witkoff, Trump'ın İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Başkan Trump karşısına çıkılacak yanlış kişidir. Kırmızı çizgiyi çizdi ve o çizgi İran'ın nükleer silah sahibi olmamasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

