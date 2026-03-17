Trump: İran Savaşı Yakında Bitecek

WASHINGTON, 17 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürütülen savaşın kısa süre içinde sona ereceğini yineledi ancak çatışmanın bu hafta sona ermesini beklemediğini söyledi.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, savaşın bu hafta sona erip ermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Sanmıyorum, ama yakında sona erecek. Çok uzun sürmeyecek. Yakında bitecek" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20'sinin taşındığı kritik bir su yolu olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmek üzere oluşturulması planlanan koalisyona katılacak ülkelerin yakında açıklanacağını belirtti.

"Birkaç ülke var. Yakında isimlerini açıklayacağız. En başından beri istekli olanlar da var" diyen Trump, Avrupa müttefiklerinin koalisyona katılım konusundaki isteksizliğini de eleştirdi.

Trump, "NATO ile olan sorun, biz her zaman onların yanındayken onların bizim yanımızda olmaması" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili olarak, "Avrupa'nın açık uçlu bir savaşla ilgisi olamaz. Bu, Avrupa'nın savaşı değil, ancak Avrupa'nın çıkarları gerçekten risk altında" dedi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı saldırılar küresel deniz taşımacılığında aksamalara yol açarken, petrol fiyatlarının yükselmesine ve küresel ekonomide dalgalanmaya neden oldu.