Trump, Küba ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıklamıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Küba ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıklamıştı

Trump, Madrid ve Amsterdam için büyükelçi adaylarını duyurdu, Hazine Bakanlığına da atamalar yaptı.

03.01.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Küba kökenli iş insanı Benjamin Leon'u Madrid Büyükelçisi, Joe Popolo'yu Amsterdam Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İspanya ve Hollanda için büyükelçi adaylarını duyurdu.

Leon'un 16 yaşındayken Küba'dan ABD'ye gelen "başarılı bir girişimci" olduğunu belirten Trump, kendisini ABD'nin Madrid Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini bildirdi.

Trump, ABD'nin Amsterdam Büyükelçiliğine aday gösterdiği Popolo için de "Joe, farklı sektörlerde başarı göstermiş bir iş insanı ve hayırseverdir." ifadesini kullandı.

ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını Senatonun onaylaması gerekiyor.

Hazine Bakanlığına yapılacak atamalar

Trump, büyükelçi adaylarının yanı sıra Hazine Bakanı olarak aday gösterdiği Scott Bessent ile çalışacak isimleri de belirlediğini duyurdu.

Ken Kies'i Vergi Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak seçtiğini belirten Trump, Kies'in 47 yıllık deneyimi bulunan vergi avukatı olduğunu ve daha önce Kongre Ortak Vergilendirme Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığını bildirdi.

Trump, Hazine Bakanı'nın Kıdemli Danışmanı olarak Alexandra Preate'ı belirlediğini kaydederek, Preate'i "halkla ilişkiler alanında deneyimli bir yönetici" olarak tanıttı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Amsterdam, Diplomasi, Hollanda, Politika, Ekonomi, Güncel, Madrid, Leon, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Küba ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıklamıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: Trump, Küba ve Hollanda için Büyükelçi Adaylarını Açıklamıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.