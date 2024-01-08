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Trump, Macron'un konuşmasını taklit etti - Son Dakika
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Trump, Macron'un konuşmasını taklit etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Iowa'da düzenlenen mitingde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasını taklit etti. Trump, Macron ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Macron'a karşılık olarak Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söyledi. Macron'un cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un bu duruma karşı çıktığını aktardı.

Trump, Macron\'un konuşmasını taklit etti
08.01.2024 - 14:33,
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasını taklit etti.

Trump, kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu.

ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanını taklit etti.

Trump, görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.???????

Bu sözler üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald." diye konuştuğunu aktardı.

Kaynak: AA
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