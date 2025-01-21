Trump, Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi yapıyor

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WASHINGTON, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve başlamasından kısa süre sonra Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'ın imzaladığı kararnamede, "Körfez bir zamanlar gelişmekte olan ülkemizin uzun zamandır ayrılmaz bir varlığıdır ve Amerika'nın koparılamaz bir parçası olmaya devam etmiştir. Körfez, ABD'nin ilk dönemlerinde hem kendi ticareti hem de küresel ticaret açısından can damarı konumundaydı" denildi.

Körfezin uluslararası alanda tanınan mevcut isminin değiştirilmesi, Trump'ın bu ayın başlarında sözünü verdiği tek taraflı bir adım olarak öne çıkıyor.

Trump, 7 Ocak'ta Florida Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlediği basın toplantısında Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme planını açıklamış ve "Meksika milyonlarca insanın ülkemize akın etmesine izin vermemeli" diye konuşmuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo ise 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında Trump'ın önerisine karşı çıkarak, "Meksika Körfezi, Birleşmiş Milletler tarafından resmi isim olarak tanınıyor, o zaman biz de Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' diyelim" ifadelerini kullanmıştı.