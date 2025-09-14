Trump: Memphis'teki suç oranı düştü - Son Dakika
Trump: Memphis'teki suç oranı düştü

14.09.2025 11:54
Trump, Memphis'teki suç oranının düştüğünü, bunun FBI'ın çalışmaları sayesinde olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki suç oranının "bir miktar" düştüğünü belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki suç oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Memphis'teki suç oranının "bir miktar" düştüğünü belirten Trump, "(Bunun) Tek nedeni, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal hükümetin diğer kurumlarının benim talimatımla 5 aydır buradaki korkunç suç oranları üzerinde çalışıyor olmalarıdır." ifadesini kullandı.

Trump, halihazırda Washington'ın "çok güvenli" olduğunu ve burada "suçun olmadığını" savunarak, benzer bir dönüşümün Memphis, Chicago ve Los Angeles'ta da gerçekleşeceğini kaydetti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların henüz yeni başladığını ifade eden Trump, "Onları sadece ben kurtarabilirim." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

