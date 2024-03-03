NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi parti içinde devam eden yarışta Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de zaferle tamamladı.
Trump, parti içinde tek rakibi olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e karşı adaylık yarışında arayı açıyor.
Michigan eyaletinde dün yapılan ön seçimlerde Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerin oylarının yüzde 68'ini alırken, kendisine en yakın rakibi Haley yüzde 27'de kaldı.
Trump, Idaho'da aynı gün yapılan ön seçimlerde de rakibi Haley'e büyük fark atarak, yüzde 85 oranla ipi göğüsledi. Haley'in oyu yüzde 13 oldu.
ABC'nin haberine göre, Trump, Missouri'de "caucus" denilen parti toplantısında, eyaletteki toplam 54 seçici kurul delegesini de hanesine yazdı.
Missouri'deki 54 seçici delege kurulunun resmi olarak dağılımı ise 4 Mayıs'ta yapılacak Cumhuriyetçi Ulusal Kongresinde kesinlik kazanacak.
Hafta sonu 3 eyalette yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244'üne ulaşmış oldu. Haley'in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyor.
Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sanık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Trump, Missouri, Idaho ve Michigan ön seçimlerini kazandı - Son Dakika
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