Trump Müslümanlar tarafından kutlandı - Son Dakika
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Trump Müslümanlar tarafından kutlandı

Trump için Müslümanlar, Trump'ın zaferini gururla kutlayarak Müslüman Amerikalıların önemini vurguladı.

07.11.2024 20:47
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NEW ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen "Trump için Müslümanlar" organizasyonu, Trump'ın "tarihi ezici zaferini gururla" kutladıklarını duyurdu.

Organizasyondan yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçları ele alındı.

Açıklamada, "Trump için Müslümanlar, Müslüman Amerikalı seçmenlerin belirleyici bir faktör olduğu 2024 başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın tarihi ezici zaferini gururla kutluyor." ifadesi kullanıldı.

Ülke çapında bir taban hareketi olarak organizasyonun kritik eyaletlerde destekte önemli oynadığına işaret edilen açıklamada, seçimlerdeki dengenin Trump'ın lehine çevrildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, organizasyonun kurucularından Rabiul Chowdhury, "Topluluğumuz, Trump'ın savaşları sona erdirme ve diplomatik çözümlere öncelik verme konusundaki kararlılığını fark etti. İstikrar ve barış getirecek bir lider seçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Chowdhury, "Toplumu harekete geçirme çabalarımız, Müslüman Amerikalıların artık hafife alınmadığını gösterdi. Trump, rolümüzü kabul etti, barışı ve birliği destekleyen politikaları savunmak için yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Trump'ın zaferinin Müslüman Amerikalıların siyasi katılımındaki değişimi yansıttığı savunularak, organizasyonun Trump'ın liderliği altında Müslümanların seslerini yükseltme ve yapıcı siyasi söylem ortamı yaratma çabalarını sürdüreceği belirtildi.

"Trump konusunda umutlu ve iyimser düşünüyoruz"

Chowdury, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyasında verdiği sözleri tutup tutmama konusundaki endişelere ilişkin, "Bu konuda umutlu ve iyimser düşünüyoruz ancak eğer gelecekte vaatlerine aykırı davranışlar sergilerse bizim de Demokrat aday Kamala Harris'te görüldüğü gibi, ona yönelik de seçeneklerimiz olur." diye konuştu.

Trump'ın başkanlığı dönemindeki Müslüman karşıtı politikalara rağmen bu seçimde Müslüman toplumunu geri kazanmak ve sicilini temizlemek için çok çalıştığını belirten Chowdury, yeni dönemde daha olumlu ilişkiler beklediklerini kaydetti.

Ülke çapındaki taban girişimi Trump için Müslümanlar organizasyonu, Müslüman Amerikalı seçmenleri Trump'ın barış ve istikrar vizyonunu desteklemeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Müslümanlar tarafından kutlandı - Son Dakika

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