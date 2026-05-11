Trump, Pekin Ziyaretinde Tayvan Konusunu Ele Alacak
Trump, Pekin Ziyaretinde Tayvan Konusunu Ele Alacak

11.05.2026 20:52
Trump, Çin ziyareti sırasında Tayvan'a silah satışı konusunu Şi Cinping ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'e yapacağı ziyarette, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Tayvan konusunu da ele alacağını aktararak, ABD'nin Tayvan'a silah satışı konusunun da masaya geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, çarşamba günü Pekin'de olacağını ve perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmelere başlayacağını anlatarak, Çin lideri ile "çok iyi anlaştığını" dile getirdi.

Şi ile başta iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, enerji ve diğer konuları ele alacaklarını söyleyen Trump, bu görüşmelerde, İran ve Tayvan başlıklarının da masaya geleceğini vurguladı.

Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine ihtiyacı olduğuna işaret eden ABD Başkanı, bu konuyu kapsamlı şekilde görüşeceklerinin altını çizdi.

Trump, bir soru üzerine, ABD'nin Tayvan'a silah satışını durdurup durdurmayacağı hususunda, "Bu konuyu Devlet Başkan Şi ile görüşeceğim. Devlet Başkanı Şi, bunu istemiyor ve ben de bu konuyu onunla konuşacağım. Bu, ele alacağım pek çok konudan biri." açıklamasını yaptı.

"O ve ben iyi anlaşıyoruz. 1,4 milyar insanı oldukça sert bir el ile yönetiyor ve ülkesini çok seviyor." diyen Trump, ziyaretinde iki ülke açısından önemli müzakereler yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

