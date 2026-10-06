Trump, RAF Fairford'daki bombardıman uçaklarını olası İran tehdidi nedeniyle çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, RAF Fairford'daki bombardıman uçaklarını olası İran tehdidi nedeniyle çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarını muhtemel İran bağlantılı tehditler nedeniyle çektiklerini doğruladı. Pentagon, Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'ndeki bombardıman uçaklarını, muhtemel "İran bağlantılı bazı tehditler" nedeniyle çektiklerini doğruladı.

Trump, Nebraska seyahati öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İngiltere'deki askeri uçaklarının yer değiştirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bazı tehditler vardı ve düşmanı kışkırtmaktansa düşmanı ele geçirip yeneceğiz, ama neden onları (uçakları) orada bırakalım ki?" diyen Trump, "Onları biraz hareket ettirdik, çok uzağa değil." diye konuştu.

Trump, "Onları taşımak çok az paraya mal oluyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu bombardıman uçaklarına saldırı tehdidinin kaynağı konusundaki soruya Trump, bu tehditlerin "İran'la bağlantılı olabileceğini" savundu.

Trump, bir muhabirin, "İran'ın İngiltere'ye saldırı dronu soktukları için mi çektiniz?" şeklindeki sorusu üzerine "Bunu söyleyemem ama yaptılarsa ağır bedel öderler." cevabını verdi.

İsrail uçağının kaçırılma girişimine de değinen Trump, "sorumlunun İran olabileceğini" ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Şu anda, RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğünü teyit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki veba salgını ihtimalini çok ciddi şekilde ele aldıklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Rusya'da görülen hastalık vakasının kendi ülkesine sıçramaması için ne gibi önlemler alındığına yönelik soruyu, "Şu an bu konuyu çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Daha yeni haberimiz oldu." dedi.

Konuyla ilgili "henüz bir adım atmak için daha çok erken" olduğunu ifade eden Trump, konunun Rusya için "büyük bir sorun" olduğunu vurguladı.

Trump, "Buna zatürre diyorlar; biliyorsunuz, yıllar önce zatürre tedavisi daha kolaydı. Mikroplar ve bakteriler orantısız bir şekilde güçlendi ama biz onlara yardım edeceğiz. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız." diye konuştu.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanının hastalanması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıİngilterePolitikaGüvenlikSavunmaGüncelRusyaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 01:09:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Trump, RAF Fairford'daki bombardıman uçaklarını olası İran tehdidi nedeniyle çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei