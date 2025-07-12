Trump, Rosie O'Donnell'ın Vatandaşlığını Almayı Düşünüyor

NEW ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Amerikalı eski talk showcu Rosie O'Donnell'ı ABD vatandaşlığından çıkarmayı düşündüğünü ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine tepki olarak İrlanda'ya taşınan O'Donnell'ı "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Trump, O'Donnell için "Büyük ülkemizin çıkarlarına uygun olmaması nedeniyle vatandaşlığını elinden almayı ciddi olarak düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, eğer İrlanda isterse O'Donnell'ın orada kalmaya devam edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump daha siyasete atılmadan aralarındaki husumetin basına yansıdığı bilinen O'Donnell, Trump bu yıl yeniden göreve geldikten sonra ailesiyle İrlanda'ya taşınmış ve bir TikTok videosunda "ABD'de tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması güvence altına alındığında, geri dönmeyi düşüneceğiz." demişti.

O'Donnell, sosyal medya platformlarından Trump'ı eleştirmeyi sürdürmüş, Texas'ta 4 Temmuz'da meydana gelen ölümcül sel felaketine işaret ederek, Trump'ın "korkunç kararlarıyla" "bu ülkeyi tehlikeye attığını" savunmuştu.