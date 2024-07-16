Trump, saldırı sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı Destekçileri coşkuyla karşıladı - Son Dakika
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Trump, saldırı sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı Destekçileri coşkuyla karşıladı

ABD'de suikast girişimi sonrası Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde halkın karşısına ilk kez çıkan Donald Trump, destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Trump, Wisconsin eyaletinde düzenlenen kongrede kulağı bandajlı bir şekilde salona girdi ve alkışlarla karşılandı. Konuşma yapmayan Trump, destekçilerinin tezahüratlarına teşekkür etti.

16.07.2024 21:36
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- Trump, saldırı sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı

Destekçileri coşkuyla karşıladı

WISCONSIN - ABD'de suikast girişimi sonrası Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde halkın karşısına ilk kez çıkan Donald Trump, destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı.

ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, suikast girişimi sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı. Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde kulağı bandajlı bir şekilde salona giren Trump, destekçileri tarafından alkışlarla ve tezahüratlarla coşkulu bir şekilde karşılandı. Trump, yeni açıkladığı başkan yardımcısı adayı Cumhuriyetçi Senatör James David Vance ile parti üyelerini ve destekçilerini selamladı. Kongrede konuşma yapmayan Trump, destekçilerinin tezahüratlarına teşekkür ederek karşılık verdi.

Donald Trump, Kongre açıldıktan kısa bir süre sonra gerekli oyu alarak Cumhuriyetçi Partinin resmi olarak başkan adayı seçildi.

Donald Trump,13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinin Butler şehrindeki seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı. Trump sağ kulağından yaralanırken, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Gizli Servis tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Kaynak: İHA

Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, saldırı sonrası halkın karşısına ilk kez çıktı Destekçileri coşkuyla karşıladı - Son Dakika

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