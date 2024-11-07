Trump Seçimi Kriz Risklerini Arttırıyor

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PARİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen bir konferansta Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının "küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığını" söyledi.

De Galhau, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Trump yönetiminin daha fazla korumacılığa, daha yüksek enflasyona ve dünyanın her yerinde daha az büyümeye yol açabileceğini ifade etti.

Trump'ın yeni yönetimi altında ABD'nin bütçe açığının muhtemelen daha yüksek olacağını kaydeden de Galhau, bu durumun belirsizliği artırarak küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

ABD seçimlerinin "uzun bir uyuşukluk döneminin" ardından Avrupalılar için bir "uyanma" çağrısı olması gerektiğini belirten de Galhau, "Avrupa bu yeni duruma bariz zayıflıklarla yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çarşamba sabahı zaferini ilan etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onu ilk tebrik eden liderlerden biri olmuştu. Macron sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, daha önce de dört yıl boyunca olduğu gibi daha fazla barış ve refah için saygı ve azimle Trump ile beraber çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.