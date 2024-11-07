Trump Seçimi Kriz Risklerini Arttırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump Seçimi Kriz Risklerini Arttırıyor

Fransa Merkez Bankası Başkanı, Trump'ın zaferinin küresel ekonomik riskleri artıracağını belirtti.

07.11.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 7 Kasım (Xinhua) -- Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau çarşamba günü Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen bir konferansta Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının "küresel ekonomiye yönelik riskleri artırdığını" söyledi.

De Galhau, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte Trump yönetiminin daha fazla korumacılığa, daha yüksek enflasyona ve dünyanın her yerinde daha az büyümeye yol açabileceğini ifade etti.

Trump'ın yeni yönetimi altında ABD'nin bütçe açığının muhtemelen daha yüksek olacağını kaydeden de Galhau, bu durumun belirsizliği artırarak küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

ABD seçimlerinin "uzun bir uyuşukluk döneminin" ardından Avrupalılar için bir "uyanma" çağrısı olması gerektiğini belirten de Galhau, "Avrupa bu yeni duruma bariz zayıflıklarla yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çarşamba sabahı zaferini ilan etmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onu ilk tebrik eden liderlerden biri olmuştu. Macron sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, daha önce de dört yıl boyunca olduğu gibi daha fazla barış ve refah için saygı ve azimle Trump ile beraber çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Seçimi Kriz Risklerini Arttırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:11:45. #1.12#
SON DAKİKA: Trump Seçimi Kriz Risklerini Arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.