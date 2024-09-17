Trump, Suikast Girişimini Yorumladı - Son Dakika
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Trump, Suikast Girişimini Yorumladı

Trump, Gizli Servis'in suikast girişimine müdahalesini övdü ve güvenli olduğunun altını çizdi.

17.09.2024 10:17
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Gizli Servis'in kendisine yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya müdahalede "harika iş" çıkardığını söyledi.

Trump, Florida'da bulunduğu yerin civarında 15 Eylül akşamı meydana gelen ve "suikast girişimi" olduğu bildirilen olaya müdahalesi konusunda Gizli Servis'e övgülerde bulundu.

Trump, sosyal medya platformu X'te katıldığı sözlü sohbet odasında, "Gizli Servis harika bir iş çıkardı ve adamı hapse attı. Umarım uzun süre orada kalır. Tehlikeli bir insan. Çok, çok tehlikeli bir insan." dedi.

Silah seslerinin duyulması ardından Gizli Servis'in hızlıca kendisini güvene aldığını ifade eden Trump, "Arabalara bindik ve oldukça uzaklaştık. Bir ajanla birlikteydim ve ajan harika iş çıkardı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Florida'nın West Palm Beach kentindeki golf sahasında meydana gelen "suikast girişiminin" ardından eski başkanı güvenli bir yere almasından bir gün sonra geldi.

Olay

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş, ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığı belirtilmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

FBI, olayı "oldukça ciddi" şeklinde tanımlamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yarayla kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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